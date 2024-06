Kunst & Spiel Hinter Höfen vom 24. bis 30.6.

Unter dem Motto »Kunst & Spiel Hinter Höfen« präsentiert die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. auch in diesem Jahr ein kunterbuntes Programm, das dem Anspruch, aus dem Riemeke und für das Riemeke zu arbeiten, voll gerecht wird! Für alle Altersgruppen und jeden Geschmack bieten diese sieben Tage ein interessantes Programm mit Kabarett, Live-Musik, einer Graffiti-Führung u.v.m. Den Abschluss bildet traditionell das große Fest im Riemekepark; am Samstag mit dem sehr beliebten Flohmarkt »Kram am Kolk« und drei tollen Bands. Am Sonntag geht es mit Tanz- und Sportvorführungen und Livemusik weiter. An beiden Tagen muss niemand hungrig oder durstig bleiben. Es gibt köstliche Angebote zu familienfreundlichen Preisen.

www.das-riemeke.de