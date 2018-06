Kunst Und Spiel Hinter Höfen

In der letzten Juniwoche ist das liebens- und lebenswerte Riemekeviertel wieder in Feierlaune. Unter dem Motto »Kunst & Spiel Hinter Höfen« präsentiert die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. eine Woche voller Highlights und Attraktionen. Von Montag bis Freitag gibt es wieder jeden Tag spannende Veranstaltungen. Abschluss und traditioneller Höhepunkt der Woche ist das große Fest im Riemekepark am Samstag und Sonntag. Zur Festwoche haben wir in der aktuellen HEFT-Ausgabe wieder Sonderseiten mit allen Programmm-Highlights zusammengestellt, die Sie an dieser Stelle auch herunterladen können:

Kunst Und Spiel Hinter Höfen 2018