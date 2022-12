Kunstbasar am 17. & 18.12. im Raum für Kunst

Kunst- und Textilstudierende der Universität Paderborn laden im Raum für Kunst zu einem Basar mit Verkauf ihrer Werke ein. In kreativer Atmosphäre kann man zudem Glühwein und Waffeln genießen. Der Erlös aus dem Glühwein- und Waffelverkauf geht an gemeinnützige Zwecke – zum einen an „Kim soziale Arbeit e.V.“ aus Paderborn, zum anderen an die Organisation „Abseits“ aus Osnabrück. Die Studierenden freuen sich auf Ihren Besuch.

Der Eintritt ist frei. Geöffnet von 14 bis 18 Uhr.