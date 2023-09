Kuppelfest 2023

Vom 8. bis 10. September findet im Schlosspark Paderborn wieder das Kuppelfest statt. Das ehrenamtlich organisierte Festival bietet eine Plattform für lokale und überregionale Künstler:innen und bietet ein buntes Kulturprogramm für Groß und Klein. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Im TA DA-Bereich stehen Theateraufführungen, Lesungen und Comedy auf dem Programm. Die LA UTZ-Bühne präsentiert ein vielseitiges Musikangebot, das von Solo-Künstler:innen bis zu Bands und DJs reicht. Der KLOPF KLOPF-Bereich richtet sich speziell an Familien und bietet Workshops und Kinderprogramme. Im Schloss-Innenhof findet am Samstag eine Kleidertauschbörse statt. Ergänzt wird das Programm durch eine Fotoausstellung und verschiedene Walking Acts sowie einen Kunstmarkt.

Gefördert wird das Kuppelfest 2023 durch die Stadt Paderborn, die Schlosspark- und Lippesee Gesellschaft, die Four 20 Pharma GmbH sowie durch die Bürgerstiftung Paderborn. Das Ziel ist es, Kultur für alle zugänglich zu machen und gleichzeitig Künstler:innen eine Bühne zu bieten. Das Kuppelfest 2023 verspricht erneut ein bedeutendes kulturelles Ereignis in Paderborn zu werden. Es dient als Treffpunkt für Kulturschaffende und Interessierte und fördert den kulturellen Austausch in der Region.

www.kuppelfest.de