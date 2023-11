Kurpark Lichterfest 2023 startet

Deutschlands größtes Lichterfest ist ab dem 16.11. in Bad Pyrmont zu sehen. Über 300 handgefertigte Installationen verwandeln den Kurpark erstmals in ein magisches Lichterspektakel. Auf einem 1,5 Kilometer langen Rundgang tauchen die Besucher ein in eine wundervolle Welt voller leuchtender Illuminationen unter dem Motto „Die Elemente des Lichts“. Licht, Wasser, Wind, Donner, Erde und Feuer und Dunkelheit stehen Pate für die unterschiedlichsten Bilder und Leuchtskulpturen. Das Lichterfest bringt Glanz in die dunkle Jahreszeit und bietet eine perfekte Atmosphäre für den herbst- oder winterlichen Abendspaziergang.

Der Kurpark Bad Pyrmont wurde vielfach ausgezeichnet und ist einer der schönsten Gärten Europas. Das Areal umfasst eine Fläche von 60 Hektar. Es ist ein Erlebnis, den Kurpark im Wandel der Jahreszeiten zu beobachten. Mehrere Zehntausend Blumen werden der Jahreszeit entsprechend mehrfach jährlich von der Staatsbadgärtnerei gepflanzt und bieten ein buntes und höchst ästhetisches Bild zusammen mit den Grünanlagen und Springbrunnen. Und wenn sich der Eingang zum Palmengarten öffnet, betreten die Gäste eine ganz eigene Welt: Exotisch, sensibel mit Blumen, Springbrunnen und Sträuchern durchsetzt, einfach atemberaubend schön.

Nun bietet sich bis zum 20. Januar 2024 diese völlig neue Möglichkeit, den Kurpark Bad Pyrmont zu erleben. Jeden Donnerstag bis Sonntag öffnet sich der Park von 17 bis 22 Uhr für das spektakuläres Lichterfestival.

Tickets ab 19,- Euro für Erwachsene und 12,- Euro für Kinder sowie weitere Informationen gibt es unter:

kurpark-lichterfest.de