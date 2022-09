Kurzfilmtage OWL 2022 vom 30.9. bis 1.10. im Pollux

Facettenreich, wandelbar, kontrovers – gerade in Zeiten internationaler Vernetzung, der Entwicklung neuer Medien und einem Crossover von Form, Inhalt und Ansatz, ist der Kurzfilm ein Ort für Austausch und Wachstum auf der Basis einer sich immer verjüngenden und gleichzeitig traditionellen Maschinerie, die auch in der Kulturregion Ostwestfalen-Lippe von ansässigen Filmemacher:innen angetrieben wird.

Die Kurzfilmtage OWL finden seit 2021 in Paderborn statt. Das noch junge Festival richtet sich an Filmschaffende aus der Region (bis 27 Jahre), die ihre Werke in den Kategorien Junger Kurzflim und Kinder- und Jugendfilm auf die Leinwand bringen oder sich mit der Einreichung eines Exposés eine Förderung für die Umsetzung ihres Kurzfilmprojekts sichern können.

Das Festival möchte auch in diesem Jahr eine Plattform für inklusive Vernetzung und Begegnung sein, Filmschaffenden eine Bühne bieten, neue Arten des Films ergründen, diskutieren, ausloten und gemeinsam wachsen. Unter dem Motto „Filme für alle“ bietet das Festival die Möglichkeit, Filme barrierefrei zu sehen und zu hören. Eine Auswahl der Filme wird am 1.10. im Rahmen der Kurzfilmtage mit Audiodeskription und Untertiteln gezeigt.

Mehr Infos unter www.kurzfilmtageowl.de