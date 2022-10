La Settimana – Musik und Lyrik über die Zeit am 28.10. im Deelenhaus

Wie vergeht die Zeit? Kann Musik sie aufhalten? Oder gar anhalten? Rolf Meister hat die Wochentage als Inspiration für eine Musik über die Zeit verwendet. Wie klingen wohl die Wochentage? In seiner Vorstellung getragen und erhaben. In der Klaviersuite „La Settimana“ wird das Klavier zur vollkommenen Zeitmaschine, die Sekunden und Stunden verdichtet auf Minuten.

Langsam pulsierend und flächig schwebend reihen sich die Töne und Akkorde aneinander. Man fühlt sich zurückversetzt in die Romantik, dennoch sanft verwoben mit dem 20. Jahrhundert. Und das weist in die Gegenwart und Zukunft, wunderschöne Melodien, ausufernde Harmonik, zarte Rhythmik. Ein Klanggemälde, als seien die Tage ein einziges Naturerlebnis im Hier und Jetzt. Wie in der Textsuite „Sieben Tage“ von Erich Rentrow, die die verwehenden Tage in Naturerlebnisse übersetzt. Starke Bilder verbünden sich mit überbordenden Emotionen, ein Seelenbild der Zeit.

Am Klavier wird diese Suite realisiert von Joschua Lettermann, junger Absolvent der Musikhochschule Dresden, die Texte rezitiert Cornelia Schönwald, eine brillante Sprecherin und als Schauspielerin weit gereist.

Karten unter https://deelenhaus.ticket.io/