Labori Rainbow: Queer Party mit DJ Paderkid am 2.8.

Wie der Name ahnen lässt, stammt Paderkid aus Paderborn. Die Musikschule und seine musikliebenden Eltern haben den DJ schon früh musisch beeinflusst. In seinen frühen zwanziger Jahren zog er von der Pader an die Spree und startete dort mit dem Auflegen in queeren Clubs. Heute ist Paderkid Resident-DJ einiger bekannter Clubs und Parties in Berlin wie dem Schwuz, Chantal’s House of Shame, Bambule, Süß war Gestern und dem KitKatClub.

Eintritt 5,- €.

Location: Raum für Kunst, Kamp 21

Beginn: 21 Uhr