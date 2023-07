Landpartie vom 13. bis 16.7. im Schloss- und Auenpark

Die erste Landpartie in Schloß Neuhaus läuft vom 13. bis 16. Juli im weitläufigen Schlossgarten. Sie nimmt ihre Gäste mit auf eine Reise durch die Welt der schönen Dinge. Mit seinen Landpartien zeigt Veranstalter Rainer Timpe seit Jahrzehnten, wie schön das Leben sein kann. Gutes Essen, hochwertige Gartenmöbel und eine riesige Auswahl an Schmuck oder anderen Accessoires prägen seit jeher das Bild dieser Veranstaltungsreihe, in der es um Wellness in allen Facetten geht. „Ich freue mich, dass ich die Landpartie in Schloß Neuhaus ausrichten darf“, sagt sagt Veranstalter Rainer Timpe. Das idyllisch gelegene Gelände eigne sich ideal dafür und seinen Gästen verspricht er eine prima Zeit. Und daran soll auch das abwechslungsreiche Showprogramm einen Anteil haben. Ein Besuch des Schlossareals wirkt dann wie eine Reise durch die Genusswelten – womöglich mit einem guten Wein oder verschiedensten kulinarischen Angeboten. „Wir bieten unseren Gästen auch eine wahre Gourmetmeile“, sagt Timpe. Eingebettet in die Parkidylle zeigt sich das Leben von seiner schmackhaften Seite.

Weitere Infos und Kartenvorverkauf: www.timpe-landpartien.de