Lange Nacht der Kirchen am 14.9.

Das mittlerweile fast traditionelle Kulturhighlight kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn, findet in diesem am 14. September zwischen 19 und 22.30 Uhr statt. Einen ganzen langen Abend erhellen Kirchenkonzerte die Paderborner Nacht. Vokalensembles aus den Chören der Dommusik, die Abdinghofkantorei, Organisten und weitere Künstlerinnen und Künstler spielen und singen kurze Konzerte in verschiedenen festlich beleuchteten Kirchenräumen der Innenstadt. Das Publikum hat die Möglichkeit, sich sein ganz eigenes Konzertprogramm zusammen zu stellen und wandelt von Aufführung zu Aufführung in Ruhe und Musikgenuss durch den Abend.

Weitere Informationen