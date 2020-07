Late Night Utopia

Das Kulturprojekt „Late Night Utopia“ sendet ab dem 29. Juni per Live-Stream zehn Folgen der gleichnamigen Show. Immer wochentags um 21 Uhr gehen die beiden Kulturschaffenden Tatjana Poloczek und Max Rohland auf Sendung. Darin diskutieren sie mit Gästen und Expert*innen zehn Themen, die sich die Paderbornerinnen und Paderborner in den letzten Wochen auf verschiedenen digitalen und analogen Wegen wünschen konnten.

In dem Projekt Late Night Utopia geht es darum, sich Paderborn als „Utopia“ vorzustellen und der Corona-Zeit mit den schönsten Vorstellungen über die Zukunft der Stadt positiv zu begegnen.

Das Projekt wird vom „Paderborner Kultur-Soli“, der Kulturschaffende in Zeiten von Corona finanziell unterstützt, sowie vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.

Alle weiteren Informationen und auch der Sendeplan stehen auf der Webseite des Projektes zur Verfügung:

https://utopia-pb.live