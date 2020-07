Leben am Toten Meer ab dem 24.7. in der Kaiserpfalz

Die Wurzeln Jerichos reichen zurück bis 10 000 v. Chr. Aber ist der Ort in den Palästinensischen Autonomiegebieten tatsächlich die älteste Stadt der Welt? Dieser und weiteren Fragen geht die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ vom 24. Juli bis 15. November im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn auf den Grund. Mit einer Rekonstruktion des ältesten Turmbaus der Welt und jahrtausendealten Zeugnissen vom Leben ihrer Bewohner zeigt die Schau des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Geschichte Jerichos zum Greifen nah.

Heute präsentiert sich die archäologische Geschichte der Stadt mit 135 Fundplätzen als sehr reichhaltig. Ein in Jericho gefundenes Fayence-Fläschchen von besonders kunstvoller Herstellungsart oder eine Kiste mit eisenzeitlichen Scherben der britischen Archäologin Kathleen Kenyon sind wichtige Zeugnisse der Geschichte des Ortes. Kenyon hat durch ihre Ausgrabungen wichtige Erkenntnisse zur Geschichte Jerichos beigetragen. Die Geschichte ihrer Funde macht neugierig, gelangten doch einige über Umwege in das Archäologische Museum der Universität Münster, dem sie noch heute gehören. Andere werden in Oxford, London und Jerusalem verwahrt und sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.

Auch der älteste Turmbau der Welt begegnet dem Besucher in der Ausstellung: Ein Model zeigt Details seiner Konstruktion und diskutiert den Zweck seiner Erbauung vor rund 11.000 Jahren. Diente der Turm dem Schutz vor Hochwasser oder doch der Verteidigung im Fall eines feindlichen Angriffs? Schon die Bibel erzählt die wundersame Geschichte vom Fall der Stadt, verursacht durch das Posauenspiel der Israeliten. Kann die Archäologie den biblischen Mythos bestätigen oder widerlegt sie ihn? Ausgrabungen zeigen, dass Jericho im Laufe seiner Geschichte tatsächlich mehrere Stadtmauern besessen hat, die immer wieder zerstört und neu aufgebaut wurden.

Schließlich können die Besucher der Sonderausstellung einen Blick auf die Bewohner der Stadt werfen. Wer waren sie und wie haben sie über tausende Jahre hinweg gelebt? Jungsteinzeitliche Lehmziegel, Schalen und Schmuck zeichnen ein Bild der ersten Bewohner Jerichos.

Begleitet wird die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“ von einem Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorträgen und Workshops für Erwachsene und Kinder.

www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de