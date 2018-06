Lebendige Dombauhütte ab dem 23. Juni

Die Erlebniswelt Lebendige Dombauhütte wird vom 23. Juni bis zum 19. August 2018 im Garten des Abdinghofklosters eine bunte Vielfalt von mittelalterlichem Handwerk in die Gegenwart holen. An zehn verschiedenen Stationen wird es Mitmach-Aktionen aus unterschiedlichen Bau-Stadien unseres Doms geben. Wie funktioniert ein Laufradkran? Wozu benutzte man Wolfskralle und Teufelszahn? Beim Kennenlernen verschiedener Handwerkstechniken können große und kleine Besucher selbst mit anfassen. Mittelalterliche Schubkarren und sogar ein Lastwagen stehen zum Ausprobieren bereit. Man kann ein Dach decken, Holz bearbeiten und sich als Steinmetz versuchen. An mehreren Aktionstagen präsentieren Profis ihr Können, so zum Beispiel Schmied, Zimmermann und Baumeister. Das Angebot der Bauhütten-Kantine mit mittelalterlichen Speisen und Getränken sorgt für das leibliche Wohl.

Weitere Infomationen: www.behuetetundbedacht.de