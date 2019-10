Lebensspuren … am 30.10. in der Wewelsburg

Daniel Hoffmann, geboren 1959 in Bielefeld, wurde zusammen mit seiner Schwester in einer Nachkriegsfamilie groß, die die mörderische Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt hat: Paul Hoffmann, der Vater, war ein Überlebender der nationalsozialistischen Lager, die Mutter eine Heimat-Vertriebene aus Stettin. Die Erzählungen des Vaters aus dem Lager sowie die Erinnerung an seine in Auschwitz ermordete Verlobte Lotte Windmüller gehören zum Alltag dieser Familie. Was bedeuten diese Lebensspuren für den Sohn?

Die Teilnahme ist kostenfrei. Beginn: 19 Uhr

Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933-1945, Burgwall 19.