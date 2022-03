Lebenswege herausragender Frauen am 2.4.

Dieser Rundgang führt Sie zu Stationen, wo berühmte Frauen in Paderborn lebten und wirkten. Sie hören von Frauen, die sich als Kaiserin, Bildhauerin, Schul- und Ordensgründerin, Malerin, Dichterin und Schriftstellerin einen Namen gemacht haben.

Dauer: 90 Minuten

Die Tickets kosten sieben Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren kostenfrei). Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen empfiehlt sich der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor den Rundgängen möglich.

Die Führung startet um 14 Uhr an der Tourist Information.