Leipziger allerlei – Aus Leipzig in die weite Welt am 22.10. im Audienzsaal Schloß Neuhaus

Die Musikstadt Leipzig bringt immer wieder herausragende a-cappella-Ensembles hervor, meistens aus dem Umfeld des Thomanerchors. Das ist auch bei Voicemade so. Aber die ehemaligen Thomaner haben auch Frauenstimmen dazugenommen und singen ein Repertoire von Hans Leo Haßler und Johann Sebastian Bach bis Freddie Mercury.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW.

Karten im Vorverkauf gibt es im Paderborner Ticket-Center am Königsplatz, Tel. 05251/299750.

Eintrittspreise zwischen 34,- und 10,- Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Beginn: 18 Uhr