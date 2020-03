Les Brünettes am 8.3. in Rietberg

The Beatles Close-Up: Eine Nahaufnahme, erstellt durch vier beeindruckend intensive Frauenstimmen, die pur und konzentriert Bühne, Köpfe und Herzen mit kristallklarer Musik füllen. So haben Sie die Hits der „Fab Four“ noch nie gehört: in ihren brillanten Arrangements schalen Les Brünettes das innerste musikalische Herz der Beatles-Songs a cappella, also ohne Instrumente oder anderweitige Begleitung behutsam heraus und verleihen ihnen ausschließlich mit ihren fabelhaft ausgebildeten Stimmen einen neuen, strahlenden und aufregend berührenden Glanz.

Das musikalische Spektrum der Beatles bieten Les Brünettes auf der Bühne mitreißend, sinnlich und voller Energie dar. Dabei umrahmen kurze Szenen, Dialoge und Filmclips die Musik mit einem dramaturgischen Bogen, der ironische, skurrile, nachdenkliche, aber immer überraschende Schlaglichter auf die berühmteste Pop Band aller Zeiten wirft. Das neue Programm ist ein Gesamtkunstwerk, das rockt, das groovt, das swingt – und mit dem warmen und harmonischen Zusammenklang der vier Frauenstimmen immer direkt ins Herz geht.

Karten unter 05244/986100, kulturig@stadt-rietberg.de und im Internet: www.kulturig.de

Die Veranstaltung in der Cultura beginnt um 18 Uhr.