Letzte Führung durch die Ausstellung »Ein Blick zurück …« am 4.8.

Zu einer letzten Führung in der Ausstellung „Ein Blick zurück … Stadtbilder von früher bis heute aus der städtischen Sammlung und dem Stadt- und Kreisarchiv Paderborn“ lädt das Stadtmuseum am Sonntag, 4. August, um 11.30 Uhr ein. Das Stadtmuseum zeigt in der am Sonntag endenden Ausstellung einen einmaligen Blick auf ungewöhnliche und bisher selten gezeigte Stadtansichten, festgehalten von zahlreichen Künstler*innen über die Jahrhunderte hinweg. Interessierte sind eingeladen, einen Blick auf das Leben und die Stadtentwicklung Paderborns zu werfen sowie die Geschichte und den ständigen Wandel unserer Stadt zu erkunden.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.