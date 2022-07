Libori Nacht Kabarett vom 23. bis 31. Juli

Zum fünften Mal findet das Libori Nacht Kabarett auf dem Bonifatiushof in der Liboristraße statt. Diesmal sind dabei: das Duo Luna-tic, Nektarios Vlachopoulos, Chin Meyer und Masud Akbarzadeh (Foto). Die Künstler:innen spielen an zwei aufeinanderfolgenden Abenden um jeweils 21.30 Uhr.

Am Nachmittag wird von Sonntag bis Donnerstag um 15.30 Uhr Kindertheater dargeboten. Es gastiert Markus Kiefer mit seinem poetischen Theaterstück „Rapatité oder Danke, Rüdiger!“ für Kinder ab vier Jahren.

Den letzten Freitag- und Samstagnachmittag wird improvisiert: Improtheater? Das ist Schauspiel, Kurzweil, Charaktere, Geschichten und jede Menge Spaß – und das ganz ohne Drehbuch! Die Gruppe Improsant lässt unter dem Motto „Ein Wort, tausend Geschichten“ aus einem einzigen Begriff einen bunten Geschichtenstrauß entstehen.

An den Sonntagvormittagen gibt es Musik bei freiem Eintritt, wobei Spenden in des Künstlers Hut willkommen sind.

Am ersten Sonntag um 11.30 Uhr präsentieren Pete Alderton und sein langjähriger Musikpartner ihre Musik mit einer hohen Improvisationsfreude, aber auch mit Hommagen an die verstorbenen Blueslegenden Robert Johnson, Willie Dixon und Son House. Den Abschluss bildet am zweiten Libori-Sonntag das Trio Zabrinsky.