Licht in fernem Spiegel II – Entdeckungen der Gotik

Am 15. August lädt die Klosterlandschaft Ostwestfalen-Lippe zu einem illuminierten Konzert in der Klosterkirche Dalheim ein. Ausgangspunkt für die künstlerischen Betrachtungen sind die einmaligen Gewölbemalereien in der Pfarrkirche St. Laurentius in Clarholz. Die um 1320 entstandenen Malereien inspirierten das Ensemble „EST!“ (Foto) um den Musiker Walter Waidosch und die Solisten von „ColVoc“ zu einem außergewöhnlichen Konzertprogramm: Die Musiker aus Detmold vereinen selten gehörte gotische Musik, insbesondere aus der spätmittelalterlichen Stilepoche des Ars subilior, mit zeitgenössischen Klängen. Während des Konzerts erleuchten eindrucksvolle Projektionen der Gewölbemalereien aus Clarholz die gotische Architektur der Dalheimer Klosterkirche.

Treffpunkt: Pforte, Eintritt: 15,- Euro, Beginn: 21 Uhr