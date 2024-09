Liebe und Hass in Zeiten von TikTok am 24.9. im HNF

Am 24. September um 19 Uhr lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum zu einem Vortrag mit Marcus Bösch von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ein. Im Fokus steht die umstrittene Videoplattform TikTok.

Mit über 21 Millionen Nutzern in Deutschland ist TikTok längst Teil unseres digitalen Alltags geworden. Doch die Begeisterung wird von ebenso großen Bedenken begleitet: Spionagevorwürfe, Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt werfen Schatten auf den schnellen Aufstieg der App.

In seinem Vortrag wird Bösch die Ambivalenz von TikTok genauer unter die Lupe nehmen. Er wird die Frage beantworten, welche Auswirkungen die Plattform auf den einzelnen Menschen hat und ob sie tatsächlich eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt.

Der Eintritt zum Vortrag sowie ab 17 Uhr in das Museum ist kostenlos, eine Anmeldung notwendig: www.hnf.de/liebe-hass.