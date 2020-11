Live-Stream am 2.11.: Welchen (Stellen-)Wert hat Kultur in Pandemie-Zeiten?

Für die Einen ist Kultur Lebenselixier und Identität stiftende Notwendigkeit, für die Anderen verzichtbarer Luxus. Worin bemisst sich eigentlich ihr „Wert“, in Gagen, Applaus oder ganz anderen Währungen? Was fehlt ohne Kultur? Wie geht es KünstlerInnen aktuell, die ihre Kunst nicht ausüben dürfen? Welche anderen Ventile und Überlebensmöglichkeiten finden sie oder ist das nicht möglich?

Dieser und weiteren Fragen gehen Moderatotin Julia Ures und Kommunikationstrainer Michael Krakow in ihrem Philotalk „Piratenschiff“ nach. Gast der aktuellen Sendung ist der diesjährige Paderborner Kulturpreisträger Uli Lettermann.

Der Live-Stream auf YouTube beginnt um 19.00 Uhr hier:

PIRATENSCHIFF – Der PhiloTalk mit Jule & Michl