Mano a Mano am 2.11. in der Kulturwerkstatt

Das Tango-Trio „Mano a Mano“ entführt das Publikum mit seiner handgemachten akustischen Musik in die magischen Nächte von Buenos Aires. Die drei „Porteños“ (wie aus Buenos Aires stammende Menschen genannt werden) lassen bekannte und beliebte Tangos erklingen. Die wunderbaren Melodien des Bandoneons und der Gitarre verbinden sich mit der gefühlvollen Stimme von Carlos Roulet in ausdrucksstarken Interpretationen, deren Intensität und Wärme sich jedem Publikum unmittelbar mitteilen. In dem Programm sind traditionelle Tangos, Tangovals und Milongas, sowie Lieder von Astor Piazzolla zu hören.

Die Musiker: Carlos Roulet (Gesang), Marcos Gonçalves da Rocha ( Gitarre), Edgardo Otero Salvador (Bandoneon).

Beginn: 20 Uhr