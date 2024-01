Marc Copland & Daniel Schläppi am 27.1. im Deelenhaus

Auf die Vita von Marc Copland, dem Klangmagier von Weltrang, braucht nicht im Detail eingegangen zu werden. Als Spätstarter am Klavier – sein Erstinstrument war das Saxophon – hat er sich in den letzten Jahren den Status einer erstrangigen Jazzberühmtheit erspielt, wie zwei unlängst produzierte ECM-Alben im Trio mit Gary Peacock (Keith Jarrett Trio) und Joey Baron dokumentieren. Zu seinen Duopartnern zählen Größen des Weltjazz wie John Abercrombie, Dave Liebman, Ralph Towner oder Greg Osby. Musikalisch von ebensolcher Qualität sind auch Coplands einzigartige Kooperationen mit Bassisten: Von Gary Peacock und Daniel Schläppi sagt er denn auch: „Mit ihnen habe ich von Anfang an eine auf Intuition basierende Beziehung aufbauen können.“

Beginn: 19.30 Uhr

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io