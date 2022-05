Markt für Nachhaltigkeit heute rund um die katho

Die Initiatoren – die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen mit ihrem Standort Paderborn, das Netzwerk typisch.paderbörnsch und das Citymanagement Paderborn – laden heute auf das Gelände der katho in die Leostraße 19 ein. Von 17.00 bis 20.30 Uhr locken rund zwanzig Stände. Das Oberthema „Nachhaltigkeit“ ist dabei gesetzt. Neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es handwerkliche Produkte und allerlei Informationen.

„Im Anschluss an unsere Premiere im vergangenen Jahr gab es durchweg positive Rückmeldungen“, sagt Lisa-Marie Voß, Verwaltungsleiterin der katho am Standort Paderborn. „Daher waren wir uns schnell einig, dass es eine Neuauflage geben soll, zumal da das Thema Nachhaltigkeit in der katho eine große Rolle spielt.“

Das bestätigt Peter Bleßmann, der als Initiator des lokalen Netzwerks typisch.paderbörnsch einer der Initiatoren des Marktes für Nachhaltigkeit ist: „Bei der Premiere 2021 waren wir sehr gespannt, ob unser Angebot angenommen wird, aber der große Zuspruch hat uns gezeigt, dass die Zeit für eine solche Veranstaltung reif ist.“

Weitere Informationen: https://www.typischpaderboernsch.de