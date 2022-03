Martin Sasse Trio feat. Hendrik Meurkens am 11.3. im Deelenhaus

Martin Sasse hat im Laufe seiner Bühnenkarriere mit nahezu allen Legends im internationalen Jazz zusammengearbeitet und zählt lange schon selbst zu den herausragenden Jazz-Pianisten in Europa.

Das Martin Sasse Trio besteht in wechselnden Formationen bereits seit fast dreißig Jahren. Schon das erste Album, „Here we come“ (2000), erhielt international beste Kritiken. Auf späteren Alben sind Vincent Herring, der Miles Davis-Saxophonist Steve Grossmann und Gitarrist Peter Bernstein zu hören. Für das Album „Good Times“ mit Charlie Mariano erhielt das Trio 2010 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Er trat mit Jose Carreras, Luciano Pavarotti und Placido Domingo auf und spielte mit Sting und den Bochumer Symphonikern die Europatournee „Symphonicity“.

Hendrik Meurkens, der neben der Harmonika ebenso virtuos das Vibraphon spielt, gilt im Jazz als wichtigster Mundharmonika-Spieler seit Toots Thielemans und ist regelmäßig ganz vorn in den Downbeat- und Jazz Times Polls aufgeführt. Zum seinem europäischen Quartett gehören, neben Martin Sasse, Walfried Böcker (Bass) und Joost van Schaik (Schlagzeug). Das Programm besteht aus Jazz Standards, subtilen Balladen, Brazilian Jazz und Eigenkompositionen.

Beginn: 19.30 Uhr