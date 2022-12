Mary Roos und Wolfgang Trepper am 6.12. in der Stadthalle Delbrück

Sie wissen ja, wie es ist: Manchmal hören die schlimmen Dinge einfach nicht auf. So auch hier, sie machen es wieder! Nach dem großen Erfolg und 150.000 Zuschauern bei „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ haben sich Mary Roos auf dem Altenteil und Wolfgang Trepper im Anti-Aggressionskurs so gelangweilt und dann beschlossen, Oliver Kahn hatte Recht: immer weiter, weiter, weiter!

Jetzt gibt es die Fortsetzung des Erfolgsprogramms und es heißt folgerichtig »Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren!«

Die Grande Dame des Schlagers und König des Verrisses gehen wieder auf Tour. Es gibt noch so viel Neues aus Hitparade und Disco zu erzählen, die alten Zeiten liegen wieder aufgeschlagen da und was neu ist, bekommt sein Fett weg. Ob Ben Zucker oder Jürgen Drews, Wincent Weiss oder Roy Black, Johannes Oerding oder Jürgen Marcus, Helene Fischer oder Lolita, tot oder lebendig: alle können sich auf was gefasst machen …

Beginn: 20 Uhr