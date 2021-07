Matthias Brodowy am 9.7. im Kulturgarten am Dom

Auch wenn er aus Hannover kommt, wurde Paderborn doch längst seine zweite künstlerische Heimat, denn Matthias Brodowy ist hier wahrlich kein Unbekannter. Als Moderator der WDR5-Kabarettfeste hört man ihn regemäßig in und aus Paderborn. In diesem Sommer erlebt man ihn endlich auch wieder als Solo-Kabarettist an der Pader. Als „Chief Director for a high level bullshit. – Vertreter für gehobenen Blödsinn.“ beleuchtet er eloquent und musikalisch seine treffsicheren Beobachtungen aus großen und kleinen Zusammenhängen. Seine Waffe ist das Mundwerk, seine Munition das Wort, sein As im Ärmel die Musik.

18 und 21 Uhr

Tickets unter https://kultursommer.ticket.io/