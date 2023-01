Max Rohland liest am 8.1. im Theater Paderborn aus »Der ganze Wahnsinn« von Terry Pratchett

Zum Auftakt der neuen Reihe „Lieblingsstorys“ liest Max Rohland zwei Kurzgeschichten des Meisters der humorvollen Fantasyliteratur Terry Pratchett (1948-2015).

Was tun, wenn die eigene Kreation plötzlich zum Leben erwacht und vor der Haustür steht? Vor allem, wenn es sich um einen zwei Meter großen Barbaren im Lendenschurz und mit überdimensionalem Schwert handelt? Der Schriftsteller Dogger trifft nach einer durchzechten Nacht auf die Hauptfigur aus seinen Fantasyromanen und muss Erdan den Barbaren irgendwie davon abhalten, das Blut des Milchmanns zu trinken …

Aber auch ein Blick in die Welt der Hexen soll nicht zu kurz kommen: Der jährliche Hexenwettbewerb steht an. Bisher gewann jedes Jahr die als knurrig bekannte Hexe Esmeralda Wetterwachs. Doch das ist dem Hexenkomitee ein Dorn im Auge und es möchte sie vom Wettbewerb ausschließen. Sie versuchen ihr zu schmeicheln, damit sie freiwillig davon zurücktritt, fürchten aber gleichzeitig, sie könne in Zorn und Wut ausbrechen, denn wie jeder weiß, ist sie unberechenbar.

Beginn: 18 Uhr