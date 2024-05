Meher Angez Trio (Pakistan) am 12.5. in Schloß Neuhaus

Meher Angez ist die erste und einzige Frau, die die subtile mystische Musik und Poesie ihrer Heimat Gilgit-Baltistan meisterhaft beherrscht. Seit mehr als 25 Jahren hat sie mit ihrer künstlerischen Arbeit in der Sufi-Musik Grenzen überschritten und inspiriert zu interreligiöser Harmonie. Das von ihr gegründete Meher Institut ermöglicht professionelle Ausbildung und akademische Auseinandersetzung mit Sufi-Musik. Bei ihren Konzerten begleiten sie ihre Tochter Durr-E-Adan, eine der weltweit wenigen professionellen Tabla Spielerinnen, sowie Ambareen, der Meisterin auf der Charda-Hunzai Rubab.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst: „Pay what you want!“ Eintritt frei mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Ort: Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus

Beginn: 18 Uhr