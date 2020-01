Mehr als 1.285 Namen! – Beleuchtungs-Flashmob am 27.1. an der Wewelsburg

Im Jahr 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland und vielen europäischen Ländern. Das Kriegsende bedeutete das Ende von Verfolgung, Mord, Ausbeutung und Unterdrückung zehntausender Menschen. Gleichzeitig war es für viele jedoch nicht das Ende ihres Leidensweges, als sie feststellen mussten, dass ihre Angehörigen umgebracht worden waren oder sie kein Zuhause mehr hatten. An der beleuchteten Wewelsburg werden während des Flashmobs die Namen der 1.285 Todesopfer des KZ Niederhagen vorgelesen.

Der Eintritt ist frei! Die Gedenkstätte ist an diesem Tag von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Beginn: 17 Uhr