Meister und Margarita am 25.1. in der Stadtbibliothek

Zu einer besonderen literarischen Veranstaltung lädt die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn e.V. alle Kulturinteressenten in die Stadtbibliothek am Rothoborn ein. Der Schauspieler Max Rohland präsentiert ausgewählte Passagen des Romans „Meister und Margarita“, der in den 1930er Jahren vom ukrainisch-russischen Schriftsteller Michail Bulgakov verfasst wurde.

In seinem außergewöhnlichen Werk schildert Bulgakov, wie der durchaus sympathische Teufel in Gestalt des Magiers Woland in Moskau brave und böse Bürger und Bürokraten foppt und drangsaliert, um schließlich den „Meister“ und seine Geliebte Margarita aus den Fängen von Zensoren und „Feiglingen“ zu erlösen. Mit den haarsträubenden Streichen Wolands ver-woben sind die philosophisch tiefgründigen Dialoge zwischen Jesus und Pontius Pilatus, die vom „Meister“ erdacht wurden und die ihm die Einweisung in die Psychiatrie einbrachten. Bulgakov selbst litt sein Leben lang unter den Zensoren und den Repressalien der stalinschen Sowjetherrschaft.

Die Lesung mit Max Rohland soll allen Gästen einen einprägsamen Eindruck von Bulgakovs skurril-satirischem „Kult-Roman“ vermitteln sowie an die oppositionellen und systemkritischen Kräfte der klassischen russischen Literatur erinnern.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich.

Beginn: 19.30 Uhr