Mensch, Brinkschröder! – Vernissage am 13.1. im Stadtmuseum

Josethomas Brinkschröder (1909-1992) gehört unzweifelhaft zu den Künstlerpersönlichkeiten, die das Paderborn der Nachkriegszeit geprägt haben. Nach einer Bildhauerlehre und dem Besuch der Kunstgewerbeschule in Bielefeld von 1925 bis 1929 studierte Brinkschröder von 1934 bis 1939 in Berlin an der Hochschule für freie und angewandte Kunst in der Bildhauerklasse von Ludwig Gies (1887-1966), die er als Meisterschüler verlassen konnte. Als Soldat wurde er 1940 in die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs einbezogen, kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft und kehrte 1945 in „sein“ Riemekeviertel nach Paderborn zurück. Hier lebte und arbeitete er als freischaffender Künstler bis zu seinem Lebensende und prägte über Jahrzehnte das Stadtbild sowohl mit seinem Erscheinungsbild mit breitkrempigen Hut, Stock und Fahrrad, als auch mit zahlreichen Skulpturen, die sich heute noch in und an Gebäuden, auf Plätzen und Straßen der Stadt finden lassen.

Die Ausstellung wird um 11.30 Uhr eröffnet und ist dann bis zum 17. März täglich, außer montags, von 10 bis 18 Uhr zu sehen.