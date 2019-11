Menschen am Sonntag am 26.11. im Pollux

Der Film schildert das Leben junger Menschen in der Metropole Berlin Ende der 1920er Jahre. Vier der fünf Hauptdarsteller standen das erste Mal vor der Kamera, nur Christl Ehlers hatte bereits ein Jahr zuvor eine Hauptrolle in dem Märchenfilm Frau Holle gespielt. Seine Entstehungsgeschichte macht den Film zu einem der ersten Independentfilme und zu einem Vorläufer des Neorealismus der Nachkriegszeit. „Menschen am Sonntag“ ist außerdem sehenswert aufgrund seiner dokumentarischen Filmaufnahmen der noch unzerstörten Hauptstadt in sommerlicher Wochenendstimmung.

Der Stummfilm von Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer und Billy Wilder wird in restaurierter Originalfassung gezeigt:

Beginn: 20.30 Uhr