Mi Buenos Aires Querido – Meine Liebe Buenos Aires am 28.10 in der Paderhalle

Temperamentvoll, melancholisch, feurig, emotional. Und ein jeder scheint Musik und Tanz im Blut zu haben. Das ist Lateinamerika. Das ist Argentinien. Und das Schöne: Für eine Prise dieses unvergleichlichen Lebensgefühls muss man gar nicht in den Flieger steigen, denn manchmal liegt Argentinien gleich um die Ecke. Dann nämlich, wenn es in der dritten Auflage des Internationalen Musikfestivals Harmony of Sound heißt: „Mi Buenos Aires Querido – Meine Liebe Buenos Aires“. Argentinien und die Musik – dabei denken viele vor allem und als erstes an den Tango. „Aber Argentinien hat musikalisch noch viel mehr zu bieten. Eine hierzulande fast unbekannte Folklore mit Tänzen wie dem Chacarera, engagierten Liedermachern und Komponisten wie Astor Piazzolla, Ángel Villoldo, Daniel Bozzani, Carlos Carmona, Juan de Dios Filiberto, Anibal Troilo oder Mariano Mores“, erläutert Dr. Khadija Zeynalova, Künstlerische Leiterin und Kuratorin des Festivals.

Dass das Eintauchen in diese ausdrucksreichen Klangwelten bestens gelingt, dafür garantieren das Gitarrenquartett „In Crescendo“, das eigens aus Buenos Aires anreist, sowie das Duo Tomas Diaz & Gabriel Battaglia mit Bandoneon und Gitarre. Und wie die Sängerin Nacha Daraio (Foto), die mit unverwechselbar warmem Timbre begeistert, so sorgt auch das international besetzte Ensemble „Bridge of Sound“ für authentischen Klanggenuss.

Beginn: 18 Uhr