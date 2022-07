Michael Patrick Kelly: #PeaceBell

om 23. bis 31. Juli wird die #PeaceBell im Zuge des Libori-Festes unter dem Titel »#PeaceBell – Ausstellung von Michael Patrick Kelly – Musiker, Friedensaktivist, Maler« in der Paderborner Gaukirche zu sehen sein. Die Ausstellung wird vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gemeinsam mit dem Sänger und Künstler präsentiert und zeigt nicht nur die Friedensglocke, sondern auch eine Dokumentation über ihren Entstehungsprozess, die aus dem Projekt entstandenen Kunst-Editionen sowie von Michael Patrick Kelly gemalte Bilder und Grafiken.

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 150.000 Glocken beschlagnahmt und eingeschmolzen, um Waffen herzustellen. Michael Patrick Kelly hat diesen Prozess umgekehrt und aus Kriegsschrott die #PeaceBell gegossen. Der 44-Jährige will mit dem Projekt darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich von Radikalismus und Gewalt abzuwenden.

Darüber hinaus wird Kelly 27. Juli um 18.30 Uhr an einem internationalen Friedensgebet unter dem Leitwort »#PeaceOnEarth – Statements, Musik und Gebet für den Frieden« in Kooperation mit dem Metropo-

litankapitel im Hohen Dom zu Paderborn teilnehmen.

Weitere Informationen unter www.bonifatiuswerk.de/peacebell