Michael Triegel zu Gast

In diesem Künstlergespräch am 27.4. gibt der renommierte Leipziger Maler Michael Triegel Einblicke in den Entwurfs- und Entstehungsprozess des von ihm wieder vervollständigten Flügelretabels für den Westchor des Naumburger Domes. Auch sein außergewöhnlicher Malstil, der sich durch eine hyperrealistische Malweise auszeichnet und die in seinen Werken zu findende Bilderwelt werden thematisiert.

Das Retabel kann im Vorfeld des Künstlergesprächs von 17.30-18.30 Uhr kostenfrei im Diözesanmusem betrachtet werden.

Ort des Gesprächs: Forum St. Liborius, Grube 3

Beginn: 18.30 Uhr