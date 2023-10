Mikroplastik ade: Die revolutionäre Methode, Mikrobläschen für eine plastikfreie Zukunft einzusetzen am 28.10. im Naturkundemuseum

Mikroplastik ist eine der größten Herausforderungen für die Menschheit und die nachhaltige Qualität des Wassers auf der Erde. Die MicroBubbles GmbH ist ein Start-up-Unternehmen der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND. Die Bundesagentur schafft Räume, in denen Innovator:innen Risiken eingehen und radikal anders denken können. SPRIND will damit Ideen in Produkte und Dienstleistungen transferieren, die einen langfristigen Nutzen für Deutschland und Europa bringen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Vortrag von Roland Damann, dem Innovator und Kopf hinter MicroBubbles.

Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei. Gefördert vom BMBF.

Beginn: 16 Uhr