Miss Marple’s Revival Band meets Sing ’n‘ Swing am 6.6.

Die Schule für Musik e.V. veranstaltet zu ihrem 35-jährigen Jubiläum ein Gemeinschaftskonzert der beiden Ensembles in der Kulturwerkstatt.

Die Jazzformation „Miss Marple’s Revival Band“ hat sowohl Blues- und Jazzklassiker als auch Rock- und Funknummern in ihrem Repertoire. Die neun Sounddesigner überraschen mit originellen Arrangements für ihre ungewohnte Mischung von Instrumenten. Die Besetzung besteht aus Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, zwei Tenorsaxophonen, Posaune und Gesang.

Den Frauenchor „Sing ’n‘ Swing“ gibt es nun seit 14 Jahren unter der Leitung von Heiko Isermann und hat sich mittlerweile einen festen Platz in der lokalen Chorszene ersungen. Das umfangreiche Repertoire aus deutsch- und englischsprachigen Pop- und Jazz-Arrangements wird immer mit dem richtigen Maß an Leidenschaft und Begeisterung vorgetragen.

Das Konzert in der Kulturwerkstatt beginnt um 20 Uhr; Karten gibt es nur an der Abendkasse für 8,- € (ermäßigt 5,- €).