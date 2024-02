Mit Hochdruck. Holzschnitte des Expressionismus begegnen der Gegenwart.

Am Sonntag, 11. Februar, findet um 11.30 Uhr die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Mit Hochdruck. Holzschnitte des Expressionismus begegnen der Gegenwart.“ im Audienzsaal des Residenzmuseums in Schloß Neuhaus statt. Von Sonntag an bis Sonntag, 5. Mai 2024, wird die Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Reithalle in Schloß Neuhaus gezeigt. Holzschnitte des Expressionismus aus der städtischen Kunstsammlung (von u. a. Ella Bergmann-Michel, Erich Heckel, Conrad Felixmüller, Käthe Kollwitz, Karl Schmidt-Rotttluff) treffen auf großformatige, farbintensive, abstrakt bis figurative Arbeiten der zeitgenössischen Kunst von Inessa Emmer, Andreas Rosenthal, Gert & Uwe Tobias.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Sonntag begrüßt die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm die Anwesenden, bevor es eine Einführung in die Ausstellung sowie ein Künstler*innengespräch mit Inessa Emmer und Andreas Rosenthal geben wird. Anschließend wird zu einem Rundgang durch die Ausstellung eingeladen.

(Bild: Brimborium, Holzschnitt auf Nessel von Inessa Emmer; Foto: Kathrin Edwards)