Mojo Men am 7.9. im Deelenhaus

Henry Heggens, Stefan Dahms und Lutz Krajenskis neue Band Mojo Men treten an, um Deutschlands Bühnen im Sturm zu erobern. Smokin‘ Blues, R’n’B und Americana sind die Zutaten ihres Mojos. Langjährige Verbundenheit, famose Spielfreude und unbändige Energie. Henry Heggens, Gitarrist aus Jacksonville in Florida, langjähriger Partner in crime von Stefan Dahm und Martin Scheffler in der Band Boogie House, war sofort von der Idee einer neuen Band begeistert. So kam Stefans Call in Sachen Mojo Men zum genau richtigen Zeitpunkt. Henrys prompte Reaktion: „Yeah, man! Let’s get it started!“ Für die Position am E- und Kontrabass konsultierte Stefan seinen lieben Freund und Kollegen Konrad Herbolzheimer. Neben Martin Scheffler, einem der zweifellos geschmackvollsten und wirklich authentischen Blues-Gitarristen der Republik, galt es nun einen zweiten Gitarristen zu finden, der in der Lage ist, die Band und Martins Gitarrenspiel perfekt zu ergänzen. Der wurde mit Jürgen Scholz (Klaus Lage, Gleis 8, Udo Lindenberg, Jule Neigel, Jane Comerford) gefunden. Das Line-Up der Mojo Men rundet an der Hammond Orgel niemand geringeres als Lutz Krajenski (Musiker, Arrangeur und Produzent von vielen international erfolgreichen Künstlern und Produktionen, u.a. Mastermind hinter Roger Cicero) ab.

Beginn: 19.30 Uhr

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io