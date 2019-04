Monolith 2001 am 13.4. in der Herz-Jesu-Kirche

Freuen Sie sich auf ein Klangerlebnis der anderen Art am 13. April um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche am Westerntor: der Musiker Adda Schade präsentiert eine Quadrophonische Komposition für Elektronik, Gitarre & Kirchenorgel. Jedes Stück basiert auf nur einem Ton, variiert durch Tonhöhe, Tonlänge, Anschlagstärke und die Vervielfältigung der Töne. Durch die im Raum verteilten Klangquellen wird ein einmaliges Klangerlebnis erzeugt.

Der Eintritt zu diesem Konzert der Citypastoral Paderborn ist frei.