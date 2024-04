Moritz Neumeier am 11.4. in der Paderhalle

Mit seinem Programm „Unangenehm“ liefert Moritz Neumeier ein weiteres Meisterwerk ab, das es zu erleben lohnt. Unangnehm ist ja erstmal einiges und eine sehr persönliche Sache. Einigen ist es vielleicht unangenehm einen Programmtext zu schreiben, für eine Show, die es noch nicht gibt. Möglich. Moritz Neumeier sind eine Menge Sachen unangenehm und über einige dieser Sachen spricht er auf der Bühne. Situationen, die ihn überfordern, Verhaltensweisen, die er hat, und Menschen, die er trifft. Auch in diesem Programm wird wieder improvisiert und sagen wir mal so: Angenehm ist das nicht immer! Wie immer ist es am Ende eine Mischung aus zu linker Politik, zu ehrlichen Einblicken in das Leben eines Vaters und Ehemanns und einer Portion zu dollem Humor. Moritz Neumeiers Show eben. Lohnt sich. Macht Bock. Wird potentiell unangenehm.

Beginn: 20 Uhr