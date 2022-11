Mozart in St. Heinrich am 16.11.

Nach zweieinhalb Jahren Zwangspause widmet der Städtische Musikverein Paderborn sein Herbstkonzert in der Kirche St. Heinrich (Nordstr. 3) dem großen Meister der Wiener Klassik. Die Gesamtleitung hat Marbod Kaiser. Auf dem Programm stehen zwei der letzten Werke aus Mozarts Todesjahr 1791 und die selten gehörte Maurerische Trauermusik. Die Nordwestdeutsche Philharmonie und der Klarinettist Manfred Preis präsentieren das famose Klarinettenkonzert in A-Dur, dessen zweiter Satz (Adagio) auch in vielen Filmmusiken und populären Klassik-Samplern zu hören ist.

Das legendenumwobene Requiem in d-Moll, das Mozart angesichts des nahenden Todes angelegt hat und das von einem seiner Schüler auf Betreiben von Mozarts Witwe vollendet wurde, bildet den zweiten Teil des Konzertes. Den Gesangspart bestreiten der Konzertchor des Städtischen Musikvereins Paderborn und Solistinnen und Solisten des Detmolder Landestheaters: Penelope Kendros, Dorothee Bienert (Foto), Hyunsik Shin und Seongwon Lee.

Tickets gibt es beim Paderborner Ticket-Center am Marienplatz 2a, über die Kontaktseite des Städtischen Musikvereins (www.smvpb.de) und über E-Mail-Anfragen an vs@smvpb.de.

Beginn: 19.30 Uhr