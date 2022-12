Mrs. Harris und ein Kleid von Dior am 14.12. im Pollux

„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ erzählt die Geschichte einer verwitweten Putzfrau im London der 1950er Jahre, die sich unsterblich in ein Couture-Kleid von Dior verliebt und beschließt, dass sie eines haben muss. Nachdem sie arbeitet, hungert und spielt, um die Mittel für die Verwirklichung ihres Traums aufzutreiben, begibt sie sich auf ein Abenteuer in Paris, das nicht nur ihre eigene Perspektive, sondern auch die Zukunft des Hauses Dior verändern wird.

Der Film läuft in der Reihe »Filmcafé« mit Kaffee & Kuchen ab 15 Uhr; Filmbeginn 16 Uhr.