Museumsnacht 2024

Am 31.08. öffnen die Museen und Galerien in Paderborn ab 18 Uhr ihre Türen. Das Kulturamt freut sich, dass mit der Theologischen Fakultät, der Galerie Märzhase, der Limeligth Gallery, dem Mühlenmuseum und dem Gedenkmuseum Pauline von Mallinckrodt neue Veranstaltungsorte dazugewonnen wurden. Ebenfalls neu: An sechs Orten in der Stadt und in Schloß Neuhaus sorgen musikalische Acts für gute Stimmung. Das Programm ist vielfältig: So eröffnet in der Stadt Paderborn das Stadtmuseum die Ausstellung „In transition“ und zeigt Fotografien der ehemaligen britischen Kasernen. Das Diözesanmuseum veranstaltet eine mittelalterliche Klosterwerkstatt, während Kunstinteressierte Ausstellungen im Raum für Kunst, dem Kunstverein, in der Galerie Märzhase, der Limelight Gallery oder im Freien vor dem Stadtmuseum besuchen können.

In Schloß Neuhaus hingegen dürfen sich die Besuchenden auf beeindruckende Lichtprojektionen im Schlossinnenhof und auf der Fassade der Städtischen Galerie freuen, die u. a. mit Aktionen des Freundeskreises oder dem Abschluss der Ausstellung rund um die Werke von Werner Schlegel ihr 30-jähriges Bestehen feiert. In einer gemeinsamen Aktion eröffnen die Städtischen Museen im Kunstmuseum zudem die Ausstellung „Ins Blaue … eine Farbe erleben“.

Darüber hinaus lohnen sich Besuche des HNF, das auch dieses Jahr echte Highlights bietet, der Wewelsburg, der Foto-Ausstellung des Vereins Cheezze e. V. sowie des Skulpturengartens von Wilfried Hagebölling. Der Förderverein Melitensia gibt Einblick in die 900-jährige Geschichte des Ritterordens und Literaturfans kommen mit den Kneipenlesern in der Stadtbibliothek auf ihre Kosten.

Das vollständige Programm gibt es unter www.paderborn.de/museumsnacht.