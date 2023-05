Musikfestival Confluence vom 26. bis 29.5.

Pfingsten 2023 feiert ein neues Event seine Premiere: Confluence – das Pader Musik Festival. Unter der künstlerischen Leitung von Uli Lettermann treten auf drei Bühnen im Paderquellgebiet und auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz vor der Stadtbibliothek an vier Tagen insgesamt 16 Ensembles auf. Zwischen 18 und 22 Uhr bieten internationale und nationale Spitzenmusiker:innen Konzerte, in denen Grenzen fließend ineinander übergehen – Confluence. Wie das Wasser Lebensgrundlage für alle Menschen ist, verzichtet dieses Festival bewusst auf eine stilistische Festlegung. Dabei sind u.a. Jermaine Landsberger mit Tony Lakatos und Randy Brecker, The Erlkings, LOKI, Quintessence, Ronja Maltzahn und Ganes (Foto). Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei.

Die Veranstalter raten dazu, Picknickdecken mitzubringen, Getränkestände und Food-Trucks sind auf dem Festivalgelände ebenfalls stationiert.

Das Programm und Informationen zu den auftretenden Bands finden Sie auf der Homepage: www.confluence-festival.de