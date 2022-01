Nachtleuchten im Kunstmuseum am 20.1.

Ein besonderes Erlebnis bietet die Abendöffnung des Kunstmuseums im Marstall am Donnerstag, 20. Januar. In der Dunkelheit leuchten die ausgestellten Neonskulpturen, Objekte und Projektionen besonders intensiv und rufen ein Gänsehautgefühl hervor. Die Ausstellung „Lichtkunst/Kunstlicht“ ist bis 21 Uhr geöffnet.

Von außen strahlt den Besuchenden ein bewegtes LED-Windspiel entgegen, im Raum entfaltet sich die atmosphärische und farbliche Wirkung des Kunstlichts von der geraden Neonröhre bis zum bewegten Schattenspiel. Insgesamt zeigt die Ausstellung zwölf künstlerische Positionen, die Dr. Andrea Brockmann, Kuratorin der Ausstellung, in einer Führung vorstellt. Die Führung beginnt um 19 Uhr und kostet 5 Euro Eintritt.