Nadja Rentzsch: Moments of staged realities ab 14.2. in der KleppArt

Die Ausstellung »Moments of staged realities« vereint drei fotografische Positionen, in denen sich Nadja Rentzsch intensiv mit Phänomenen aus der Alltags- und Lebenswelt auseinandersetzt.

Die Künstlerin studierte Fotografie in Berlin und legt den Fokus ihrer konzeptionellen Arbeiten auf die künstlerische Fotografie. In ihren Bildserien inszeniert Nadja Rentzsch ausgewählte Motive in einem Kontext, der neue Sichtweisen auf vertraute Verhaltens- und Denkmuster ermöglicht und somit neue Perspektiven eröffnet. Zuletzt stellte sie 2023 unter dem Titel »Der sechste Sinn« im Kunstraum Potsdam aus.

Vernissage am 14.02. um 18 Uhr mit Begrüßung durch Prof. Dr. Maren Ziese (Kulturpädagogik, Fachbereich Sozialwesen, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen) sowie Artist Talk mit Nadja Rentzsch mit Führung durch die Ausstellung.

Öffnungszeiten (bis 6. März): Mi 15-17 Uhr, Do 13-15 Uhr