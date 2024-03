Neighbourhood Blues Band am 22.3. im Sputnik

Die vier Musiker interpretieren Blues-Klassiker, selten gehörte Perlen und eigene Stücke mit begeisternder Wucht – eine wahre Live-Band! Bei der „Neighbourhood Blues Band“ ist der Name Programm: die drei Gründungsmitglieder wohnten einst in einer Nachbarschaft im Bielefelder Westen und beschlossen eines Sommerabends, sich zu einer Jamsession über den Dächern Bielefelds zu treffen. Wenig später wurde die Band geboren und mit einem vierten Mann am Bass komplettiert. Eintritt frei (auf Hut).

Beginn: 20 Uhr